Hallan cadáver de hombre flotando en río Tambo, Arequipa

El cuerpo de un hombre fue encontrado esta tarde en el distrito de Cocachacra, a la altura del expuente Fiscal del río Tambo, en la provincia arequipeña de Islay. El cadáver fue encontrado flotando cerca de la orilla del río.

Según las primeras informaciones, un vecino del sector Valle Arriba advirtió la presencia del cuerpo mientras transitaba por el lugar y alertó de inmediato al personal de serenazgo del distrito. Tras recibir el aviso, los agentes coordinaron con efectivos de la Policía para acudir al punto y confirmar el hallazgo.

Los agentes recuperarron el cadáver y durante la intervención, los efectivos observaron que el fallecido presentaba heridas en la cabeza, situación que deberá ser evaluada por los forenses durante la necropsia.

La identidad del hombre aún no fue confirmada, pero la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si se trató de un accidente o de un homicidio.