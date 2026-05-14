Agentes de la comisaría PNP Mariscal Castilla desarticularon la banda “Los Buitres de Pachacutec”, integrada por dos varones capturados en flagrancia cuando intentaban robar un vehículo en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

Durante el patrullaje motorizado por inmediaciones de la avenida Los Incas, los efectivos intervinieron a ambos individuos en el interior de un automóvil Chevrolet de color rojo.

Según las primeras diligencias, los detenidos habrían forzado la chapa de encendido y violentado las lunas laterales del lado del piloto y copiloto para acceder al vehículo.

Tras su captura, los dos sujetos fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado de automóvil.