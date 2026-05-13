Un hombre identificado como William Ayme C. fue condenado a cinco años, un mes y 21 días de prisión efectiva por arrebatarle un celular a un transeúnte en el distrito de Paucarpata en Arequipa.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa sustentó en audiencia la responsabilidad en el delito de robo agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió la tarde del 22 de marzo de 2026. La víctima caminaba rumbo a su vivienda luego de realizar unas compras cuando fue interceptada inesperadamente por el acusado, quien la atacó con violencia para quitarle su equipo móvil.

El agraviado terminó con lesiones producto de la agresión; sin embargo, vecinos del sector acudieron en su ayuda tras escuchar los pedidos de auxilio. Los pobladores retuvieron al hombre e impidieron que escapara, reteniéndolo hasta la llegada de los agentes de serenazgo.

La fiscal adjunta provincial Pilar Milagros Riega Mendoza presentó las pruebas recopiladas durante las diligencias, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad del ahora sentenciado en el hecho delictivo.

Con la decisión judicial, el sentenciado cumplirá prisión efectiva por el intento de robo.