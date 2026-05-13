Fiscalía investiga a conductor del bus Tranzela por accidente en la vía Arequipa-Puno

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay inició la investigación preliminar contra Junior Sánchez Huanca, conductor del bus interprovincial de la empresa Tranzela, por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito registrado en la carretera Arequipa–Puno, que dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas.

El choque ocurrió la tarde del lunes 12 de mayo, aproximadamente a las 4:00 p.m., a la altura del kilómetro 160 de la vía Arequipa-Puno. A consecuencia del impacto del ómnibus de placa F6R-952 y la camioneta particular con matrícula D3Z-030 murieron el conductor de la camioneta, Leandro Mamani Charca (41), así como los pasajeros Andrea Julia Quispe Ramos (40) y Eder Joel Canaza Callo (30).

Tras la colisión, la unidad de transporte interprovincial terminó fuera de la carretera, a unos 200 metros del lugar del accidente. En tanto, cuatro personas del vehículo menor resultaron heridas y fueron auxiliadas por equipos de emergencia, mientras el conductor del bus fue trasladado a la Clínica San Pablo para recibir atención médica.

El fiscal provincial Gerber Quispe coordinó las diligencias urgentes en el lugar del siniestro, entre ellas la inspección técnico-policial realizada por especialistas de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT). Mientras continúan los peritajes para determinar las causas del accidente, el conductor del bus permanece detenido y es investigado por el presunto delito de homicidio culposo.