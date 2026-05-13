Seis personas fueron detenidas este miércoles en el distrito de Uchumayo, tras una persecución policial vinculada presuntamente al delito de contrabando. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría de Tiabaya, quienes incluso realizaron disparos durante el operativo para detener a los ocupantes de dos camionetas que intentaron escapar.

De acuerdo con la información policial, la persecución se inició en el lateral 7 de El Cural, luego de que los efectivos intentaran intervenir a los vehículos sospechosos de placa AUT-940 registrado a nombre de Delia Quispe y de la placa ABU-689 registrado a nombre de Rodolfo Ccopa. Sin embargo, los conductores emprendieron la fuga, obligando a los agentes a desplegar un operativo con la ayuda de los serenos de la Municipalidad Distrital de Uchumayo en diferentes puntos de la zona.

Uno de los vehículos fue interceptado en la vía Huayco Cural, mientras que la segunda camioneta fue detenida en el sector de Pampas Nuevas. En la intervención, la Policía capturó a cinco varones y una mujer.

Detienen con disparos a 6 personas por presunto contrabando en Arequipa

Según la Policía, los intervenidos estarían relacionados con actividades de contrabando, aunque las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades.

Los efectivos esperan representantes del Ministerio Público para proceder con la incautación de los productos hallados en los vehículos, como parte de las investigaciones.

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