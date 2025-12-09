A un mes de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del trabajador de Autodema, Félix Santos Choque Flores, su familia exige que la Policía entregue el informe pendiente a la Fiscalía para que el Departamento de Homicidios continúe con la investigación. Los deudos cuestionan las demoras, las presuntas irregularidades durante la búsqueda y las fallas de seguridad en la represa de Aguada Blanca, donde ocurrió el hecho, el 5 de noviembre.

Jenny Choque, hija del servidor fallecido, asegura que la Policía aún no entrega el reporte que contiene las declaraciones de los compañeros de trabajo de su padre, tomadas ocho días después de la desaparición. “El compromiso de entregar el informe fue hace tres semanas”, advirtió.

Según la necropsia, la causa de la muerte fue ahogamiento, pero la familia teme que se pretenda archivar el caso sin esclarecer lo ocurrido. “Antes la prioridad era encontrar el cuerpo, pero ahora queremos saber lo que realmente pasó y que haya responsables porque mi papá no pudo caer. Hubo muchas irregularidades durante la búsqueda y por eso aumentan nuestras sospechas de que pasó algo y sus compañeros de trabajo lo saben”, afirmó.

DEMORAS Y DECISIONES CUESTIONABLES

Para empezar, según la familia, Autodema no reportó a tiempo la desaparición del trabajador. Según la hija, recién les comunicaron a las 18:00 horas del 5 de noviembre, pese a que Félix habría desaparecido desde las 9:30 horas.

Cuatro días después, la Policía informó a los deudos que un equipo de buzos había “visibilizado un cuerpo” que vestía chompa, zapatos y pantalón jean. Les dijeron que existía “80% de probabilidades” de recuperarlo al día siguiente. Sin embargo, al amanecer, el equipo buscó en otras zonas y no en el punto donde presuntamente vieron el cadáver.

Diez días después, el equipo del rescatista independiente Eloy Cacya halló el cuerpo de Félix Choque en esa misma zona y a solo tres metros de profundidad, con la ropa descrita inicialmente. “Cómo es posible que los buzos del Ejército y la Policía no hayan encontrado el cuerpo pese a haber pasado por este punto varias veces, teniendo los equipos como oxígeno y la preparación necesaria, que el equipo de Eloy”, cuestionó la hija del trabajador.

La familia también exige acceder a las cámaras de seguridad del campamento. Mientras el gerente de Autodema, Duberly Otazú, dijo en su momento que solo transmiten en tiempo real, los parientes aseguran que “las imágenes quedaban grabadas”.

A ello se suma la denuncia de que Félix no contaba con los equipos de protección básicos como chaleco salvavidas o arnés para sus labores en túneles y compuertas de la represa Aguada Blanca. Un informe reciente del Órgano de Control Institucional (OCI) de Autodema confirmó que la entidad incumple normas de seguridad: no cuenta con un profesional responsable en la materia ni con señalización de zonas de riesgo en campamentos como el de Aguada Blanca.

En respuesta, el gerente de Autodema, Duberly Otazú, solo señaló que implementarán medidas de seguridad y atribuyó las deficiencias al “desgaste por los 60 años de la infraestructura”. No obstante, según el OCI las instalaciones de campamentos carecen de mapas de peligro y señalización, por lo que no están relacionados con un desgaste.

Jenny Choque contó, además, que Félix realizaba trabajos ajenos a sus funciones. “Mi papá colocó las barandas amarillas en la represa, construyó el baño, puso la mayólica en la cocina del campamento, pese a que no era su trabajo”, dijo.

SIN APOYO A LA FAMILIA DE FÉLIX CHOQUE

Pese a que Autodema señala que la muerte fue un accidente laboral, la esposa de Félix aún no recibe los beneficios correspondientes ni el reembolso de los gastos de sepelio. “Mi padre era el sustento de mi mamá, quien tiene una operación del pulmón y ahora requiere de una intervención del hígado; además apoyaba a uno de mis hermanos enfermos”, señaló Jenny Choque.

La joven solicitó que la Policía entregue el informe policial pendiente y se continúe con la investigación para aclarar lo sucedido en Aguada Blanca. “Queremos saber lo que pasó y que haya responsables”, reiteró.