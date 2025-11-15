Luego de 10 días de intensa búsqueda, los restos de Félix Santos Choque Flores (51) fueron hallados flotando dentro de la represa de Aguada Blanca, cerca a la pared de la misma, según informó la Policía Nacional, tras confirmarse el hallazgo.

Corrían aproximadamente las 13:45 horas del sábado, cuando el equipo integrado por Eloy Cacya y de Alta Montaña de la Policía Nacional divisó un cuerpo flotante, procediendo al descenso hasta la zona, para confirmar que se trataba del cuerpo de un varón.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general Olguer Benavides, indicó que peritos de criminalística de la División de Investigación Criminal, así como del Ministerio Público, partieron al lugar para las primeras diligencias, las mismas que concluirán en la ciudad de Arequipa cuando el cuerpo sea ingresado a la morgue.

“Por las vestimentas que se puede apreciar es la vestimenta que corresponde a un trabajador de Autodema, podemos confirmar que la familia indica que también es la misma persona, pero tenemos que esperar que, tanto la Dircri que está subiendo al lugar, haga la identificación plena”, señaló.

En cuanto a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, la autoridad policial refirió que estaba cerca de una lancha pegada hacia la pared de la represa, donde días atrás se inspeccionó el lugar, no descartando que el cuerpo haya estado hundido hasta salir a flote, teniendo en cuenta que la altura de la represa es de 27 metros de profundidad.

En estas labores de búsqueda participaron personal de la División de Salvamento de Alta Montaña, Ejército del Perú y se esperaba que en los próximos días se sumará un equipo especializado de buceo de la Marina de Guerra.

Cuerpo de trabajador de Autodema es hallado luego de 10 días de desaparecido en represa de Aguada Blanca. Foto: GEC.

AUTODEMA

Autodema emitió un comunicado en el que confirmó que el cuerpo hallado se trata del trabajador de la entidad que fue reportado como desaparecido el 5 de noviembre, además de brindar las facilidades para el traslado de la Policía Nacional y los peritos hasta la zona.

Comunicado de Autodema