Eloy Cacya, especialista en la búsqueda de personas desaparecidas en zonas agrestes, se ha sumado a la operación de rescate de Félix Santos Choque, quien ha estado desaparecido desde el 5 de noviembre en la represa Aguada Blanca en Arequipa.

Cacya, reconocido por su experiencia en la recuperación de cuerpos, como el de Ciro Castillo Rojo, llegó a la represa acompañado de su equipo de confianza, compuesto por seis rescatistas. Durante el primer día de trabajo, realizaron un diagnóstico completo del área para diseñar una metodología de búsqueda efectiva, tanto en tierra como en las profundidades de la represa.

Pobladores piden encontrar a Félix Santos Choque, desaparecido desde el 5 de noviembre. Foto: Difusión

Félix Santos Choque es trabajador del Proyecto Especial Integral Majes Siguas, administrado por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Su labor consistía en medir el caudal de ingreso y descarga de la represa Aguada Blanca. Sin embargo, la mañana de aquel 5 de noviembre, desapareció sin dejar pistas, luego de salir del campamento, el cual se encuentra a un aproximado de 150 metros de la presa.

Autodema ha contratado a Cacya en un esfuerzo por encontrar el cuerpo del trabajador desaparecido hace diez días. Sus familiares protestaron recientemente, exigiendo el reforzamiento de la búsqueda mediante la contratación de más buzos y especialistas capacitados para realizar inmersiones en las profundidades del agua.

