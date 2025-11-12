Familiares y amigos de Félix Choque Flores, quien desapareció el pasado 5 de noviembre en la represa Aguada Blanca, realizaron una protesta la mañana de hoy frente a las oficinas de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Los manifestantes exigieron que no se paralicen las labores de búsqueda y, por el contrario, se incremente el apoyo con más personal y recursos.

Hilaria Choque Flores, hermana del desaparecido, denunció que las labores de rastreo se suspendieron ayer y hoy sin explicación alguna. “Por eso vinimos hasta Autodema a pedir explicaciones. Pedimos más apoyo hasta encontrarlo, que Autodema se responsabilice y no nos abandone”, expresó con indignación.

La familiar también pidió que la entidad muestre las grabaciones de las dos cámaras instaladas en la represa. “Mi hermano estaba con dos compañeros. Queremos que digan todo lo que saben y muestren las imágenes”, añadió, reclamando mayor transparencia en el proceso de investigación.

Félix Choque Flores laboraba desde hace varios años en la represa Aguada Blanca. Sus tareas consistían en medir el ingreso y la descarga de agua, así como supervisar la estación meteorológica del lugar. Hasta el momento, se desconoce cómo habría ocurrido su desaparición, lo que mantiene en zozobra a sus familiares.

Las labores de búsqueda fueron asumidas inicialmente por efectivos de la Unidad de Alta Montaña, quienes comenzaron hace una semana. Desde el domingo se sumaron buzos del Ejército provenientes de Ilo. “Queremos que contraten más buzos, con cuatro grupos que puedan ingresar. Mi hermano tiene tres hijos y un nieto, era el sustento del hogar”, manifestó Hilaria Choque.

Los equipos de rescate han reportado serias dificultades para continuar con las inmersiones en la represa. Las condiciones del agua impiden permanecer más de 15 minutos bajo la superficie y la profundidad máxima que se puede alcanzar es de apenas 15 metros, lo que complica la búsqueda de Félix Choque Flores.