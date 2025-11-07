Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 7 de noviembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Estibador muere tras ser atropellado al ingreso de mercado
- Arequipa: Envían a prisión a chofer que cayó con 37 kilos de cocaína
- Hay Festival Arequipa 2025: La libertad creativa de Mario Vargas Llosa
- Arequipa: Carrera de montaña con ascenso al volcán Misti
- Gobierno Regional de Arequipa: Se pierde viabilidad de proyectos por más S/66 millones
- Feminicidio en Arequipa: 20 años de prisión para taxista por matar a extranjera
- Salud en Arequipa: Sin vacunas para la fiebre amarilla
- Arequipa: Trabajador de Autodema desaparece en la represa de Aguada Blanca