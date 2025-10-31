Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 31 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA