Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 31 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Adulta mayor víctima de la delincuencia en Arequipa (VIDEO)
- Arequipa con 4 conflictos latentes, entre ellos La Unión con Condesuyos (VIDEO)
- Horarios de ingreso y restricciones en el cementerio La Apacheta (VIDEO)
- Comisarías PNP: Equipamiento en pésimas condiciones
- Condesuyos y Castilla no llegan ni al 40% de gasto presupuestal en Arequipa
- Otro año sin construir 3 colegios priorizados por el Gobierno Regional de Arequipa
- El PDM 2025-2045 de Arequipa amplía zonas urbanas
- Arequipa: Aumentó la deuda de Emecsa a S/ 921 mil