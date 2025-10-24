Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 24 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Nuevo regidor de Arequipa jura al cargo, pero desconoce la comisión que asumirá
- Centro de reciclaje evita que 2 mil toneladas de chatarra terminen en botaderos
- Procuraduría recupera 17 hectáreas invadidas en la provincia de Islay
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Crean jabón ecológico para sostener olla común en Arequipa
- IPE invoca a terminar obras pendientes a autoridades de Arequipa
- Arequipa deja de gastar S/4 mil millones por falta de especialistas en proyectos
- EsSalud hará cirugías los fines de semana para reducir embalse en Arequipa
- Ampliación de Reinfo: Comisión sesionará en Lima y no en Caravelí