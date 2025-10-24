La explosión de un camión cobró la vida de dos personas.
La explosión de un camión cobró la vida de dos personas.

Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 24 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa fue centro de cultura universal | Las Imperdibles de Correo (PODCAST)

¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA

TAGS RELACIONADOS