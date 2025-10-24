A 14 meses de terminar la gestión en municipalidades y gobiernos regionales, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, invocó a las autoridades a centrar sus esfuerzos en finalizar proyectos pendientes desde el 2023.

“Creo que hay que continuar avanzando en la adjudicación de proyectos, en la conclusión de obras públicas, obras por impuestos. Creo que hay un trabajo ahí importante, que las autoridades locales tienen que continuar avanzando”, señaló al ser consultado sobre el enfoque del último año de gestión municipal, recordando que existen proyectos con adjudicaciones pendientes. Indicó que las autoridades deben centrar sus esfuerzos en pensar bien los proyectos para las próximas gestiones.

El economista tuvo participación en el 6° Foro de Desarrollo Económico Regional Arequipa 2025, realizado en la Universidad Nacional de San Agustín, donde realizó un análisis de los resultados del Índice de Competitividad Regional (INCORE), que sitúan a Arequipa en el tercer lugar a nivel nacional, sin embargo, quedan pendientes por trabajar.

“En términos relativos, tú puedes ser líder del INCORE, pero no quiere decir que los desafíos se han acabado. Hemos visto la anemia con niveles de 43 % (en Arequipa) por encima del periodo prepandemia, por encima de otras regiones del sur”, señaló.

