El Rey de España Felipe VI fue recibido con honores en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Foto: CILE

Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 17 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

