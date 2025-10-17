Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 17 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
TE PUEDE INTERESAR: Cuatro muertos tras brutal choque en la Panamericana Sur| Las Imperdibles de Correo (PODCAST)
¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Lluvias con nieve en las zonas altas y aumento de temperatura en la costa
- Desarticulan presunta banda “Los lechuceros de Paucarpata” en Arequipa (VIDEO)
- Contraloría observa el expediente de obra Cayma -Cabrerías observado
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Arequipa: Colapsa puente Cayarani y deja a 5 mil personas incomunicadas
- Hospital Municipal de Arequipa con tomógrafo para detección de enfermedades
- X CILE de Arequipa: Se anuncia aplicativo “Mapa Mundial de la Música en Español”
- Día Nacional de la Persona con Discapacidad: Festival de postres y manualidades (VIDEO)
- Arequipa: Extorsionadores piden 10 mil soles a enfermera