La Contraloría advirtió presuntas irregularidades por no cumplirse las especificaciones técnicas ni los procedimientos establecidos para la elaboración del expediente técnico de la construcción de la carretera Cayma-Cabrería-Pampa Cañahuas, en los distritos de Cayma y Yura.

La evaluación se centró en la elaboración del expediente técnico, cuyo primer entregable fue en agosto del 2025. El Manual de Carreteras establece que el expediente técnico debe incluir un estudio de tráfico detallado, que contemple un censo de la carga por tipo de vehículo. Sin embargo, la contratista solo presentó información del turno diurno, omitiendo el turno nocturno.

En cuanto al estudio de canteras y fuentes de agua, se identificó que la única cantera utilizada sería “El Chaparral”, destinada a proveer material granular. Sin embargo, el informe indica que solo se adjuntó un plano topográfico en planta denominado “Chapi” y “Morro Verde”, los cuales no corresponden a la ubicación de la cantera.

Respecto al diseño de pavimento, se advirtió que, aunque la contratista presentó ensayos de laboratorio, no se incluyó un análisis de las posibles alternativas de estructuración de pavimento para elegir la opción más conveniente y técnicamente viable.

Por lo manifestado, la Contraloría concluyó que el primer entregable del expediente técnico no cumple con la información requerida y presenta incompatibilidades en áreas críticas como estudios de tráfico, canteras, fuentes de agua y diseño de pavimentos.

El Gobierno Regional de Arequipa contrató al consorcio Vial y Yura para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra el 26 de marzo de 2025, con un plazo de 420 días, de los cuales 120 estaban destinados a la elaboración del expediente. El presupuesto es e 194 millones 797 mil soles y 2 millones 160 mil para el expediente, mientras que para la supervisión se destinó 717 mil 752 soles.

El proyecto se divide en dos tramos: el primero va desde el kilómetro 9+900 hasta el desvío a Charcani, y el segundo desde el kilómetro 20+250 hasta el empalme con la carretera PE-34A (Pampa Cañahuas). La supervisión de la obra tiene un presupuesto de 2,957,000 soles.

