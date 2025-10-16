El Hospital Municipal de Arequipa – ESAMU puso a disposición un tomógrafo de última generación que permitirá la detección temprana de enfermedades degenerativas.

El servicio estará disponible para el público en general a un costo social accesible, que no excederá los S/ 250, anunciaron en la ceremonia de funcionamiento del equipo.

El moderno equipo, de la marca General Electric y perteneciente a la familia Revolution ACT, utiliza una menor dosis de radiación, lo que lo hace más seguro para niños y adultos mayores. Gracias a esta tecnología, los médicos podrán emitir diagnósticos más rápidos y precisos, optimizando la atención en casos de emergencia y en tratamientos especializados.

En la ceremonia de puesta en funcionamiento del equipo participó el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, quien resaltó la gestiñon del director del establecimiento, Gustavo Rondón Fudinaga, por la implementación de este importante servicio.

Actualmente, ESAMU brinda atención médica a más de 75 mil pacientes cada mes y realiza más de 2 mil atenciones diarias. Además, el hospital ha modernizado su farmacia, garantizando el abastecimiento oportuno de medicamentos, y ha actualizado el equipamiento de su unidad de ambulancias, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.