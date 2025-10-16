Por segunda vez en el año, la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa, realiza el cambio de director en el hospital Honorio Delgado Espinoza, que ahora será dirigido por un médico externo.

Tras una breve gestión que duró algo más de 30 dias, el médico Eloy Soto Gonzales presentó la semana pasada su carta de renuncia al cargo y será reemplazado por Rodrigo Cruz Tagle según la resolución N° 611- 2025 GRA/GGR emitía ayer.

El nuevo director fue jefe del Instituto de Medicina Legal de Arequipa, luego fue nombrado como Director Ejecutivo de Salud de las Personas en la Gerencia Regional de Salud por un corto periodo y tras ello pasó a laborar en la Red de EsSalud Arequipa. En abril del año pasado fue nombrado como director del Centro de Anteción Primaria (VAP) Melitón Salas de Socabaya.

Carlos Medina fue director del nosocomio regional hasta diciembre del año pasado y fue reemplazado por César Molina, éste a su vez fue cambiado por el ahora renunciante Eloy Soto.

Se espera que en las próximas horas Rodrigo Cruz Tagle sea presentado como nuevo director del hospital por el gerente regional de Salud, Walther Oporto.