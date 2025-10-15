En el marco de la Semana Nacional de Lucha Contra el Cáncer, EsSalud Ica, a través del Hospital René Toche Groppo de Chincha, inició una jornada de charlas informativas y captación de mujeres para la realización de mamografías preventivas.

Atención profesional

La campaña estuvo dirigida principalmente a mujeres entre 50 y 69 años, grupo para el cual se recomienda esta prueba como herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama.

La mamografía es el examen más efectivo para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, y se aconseja realizarla cada 24 meses desde los 40 años, y anualmente después de los 50.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, resaltó que el cáncer ginecológico, incluido el de mama, puede prevenirse con hábitos saludables como una alimentación balanceada, actividad física diaria y chequeos médicos regulares.

Paralelamente, en Ica se lanzó el “Barrido de Mamografía”, una campaña que se realizará el jueves 16 de octubre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el servicio de Obstetricia del hospital Félix Torrealva Gutiérrez. La invitación está dirigida a mujeres aseguradas entre 50 y 69 años, quienes deben presentar su DNI para acceder al examen gratuito.

VIDEO RECOMENDADO