El director del hospital René Toche Groppo (EsSalud), Dr. Luis Guillermo Saravia Pachas, y el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chincha, Wilbert Torres Matías, establecieron una alianza estratégica interinstitucional con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del cáncer en la provincia.

Prevención por la salud

Durante una reunión sostenida entre ambos directivos, se acordó implementar campañas médicas dirigidas especialmente a los docentes y al personal administrativo de la sede educativa, enfocándose en la detección temprana de esta enfermedad, considerada una de las principales causas de mortalidad en el país.

El Dr. Saravia Pachas destacó que este convenio representa un compromiso entre ambas instituciones para promover la salud y el bienestar del personal educativo chinchano. Asimismo, enfatizó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar los retos en materia de salud pública.

