En el marco de las festividades patronales en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, el distrito de Yauca del Rosario fue escenario de una campaña médica integral organizada por EsSalud Ica. La jornada, desarrollada el último fin de semana, ofreció más de 400 atenciones en diversas especialidades.

Atención profesional

Equipos médicos se desplegaron en la zona para brindar servicios de medicina general, psicología, obstetricia y prevención del cáncer de mama, además de controles de presión arterial y charlas educativas sobre nutrición y hábitos saludables.

Según informó el doctor Víctor Donayre Morón, responsable de la jornada, la campaña buscó aprovechar la alta concurrencia por las celebraciones religiosas para acercar los servicios de salud a la población local, que en muchos casos tiene limitado acceso a atención médica regular.

La actividad fue organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones de EsSalud Ica y se suma a otras acciones similares que se vienen impulsando en la región.

