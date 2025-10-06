En el marco de las festividades patronales en honor el distrito de Yauca del Rosario fue escenario de una campaña médica integral organizada por EsSalud Ica. La jornada, desarrollada , ofreció más de 400 atenciones en diversas especialidades.

Atención profesional

Equipos médicos se desplegaron en la zona para brindar servicios de medicina general, psicología, obstetricia y prevención del cáncer de mama, además de controles de presión arterial y charlas educativas sobre nutrición y hábitos saludables.

Según informó el doctor Víctor Donayre Morón, responsable de la jornada, la campaña buscó aprovechar la alta concurrencia por las celebraciones religiosas para acercar los servicios de salud a la población local, que en muchos casos tiene limitado acceso a atención médica regular.

La actividad fue organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones de EsSalud Ica y se suma a otras acciones similares que se vienen impulsando en la región.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS