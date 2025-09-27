En el marco de las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, una de las festividades religiosas más representativas del sur del Perú, funcionarios del Gobierno Regional de Ica asistieron al santuario ubicado en el distrito de Yauca del Rosario.

Manifestación religiosa

La participación de las autoridades se dio durante el tradicional “barrido” que congrega cada año a miles de fieles provenientes de distintas zonas. Este evento religioso, profundamente arraigado en la identidad católica de Ica, es considerado un símbolo de unidad y devoción popular.

Durante la jornada, la comitiva regional — liderados por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, acompañó a los devotos en el santuario, con cercanía en una de las manifestaciones religiosas más importantes.

Más allá de la presencia protocolar, la participación de las autoridades en este evento fue vista como un reconocimiento a la fuerza social y espiritual que representa esta festividad, que no solo moviliza a comunidades enteras, sino que también fortalece la cohesión regional en torno a la tradición y la fe.

