La región Ica ya vive el ambiente de fe y tradición con la proximidad de una de sus celebraciones religiosas más emblemáticas: la festividad en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, patrona espiritual de miles de fieles en el sur peruano.

Programación oficial

Este año, el programa oficial contempla diez días consecutivos de actividades religiosas que se desarrollarán desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre, en el santuario ubicado en el desierto de Yauca, al sur de la ciudad de Ica.

Durante estos días, miles de devotos se congregarán en el santuario para participar en las novenas, momentos de oración y reflexión que se realizarán de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los fines de semana a las 11:00 a.m.

Uno de los actos más simbólicos de esta festividad se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre. Se trata del “barrido” del santuario, una costumbre donde los fieles llegan desde temprano con escobas y utensilios de limpieza para dejar el templo y sus alrededores en perfecto estado, como una muestra de respeto y devoción a la Virgen.

Peregrinación y vírgenes altareras

El sábado 4 de octubre se vivirá una de las jornadas más intensas. Ese día llegarán al santuario las imágenes de la Virgen del Rosario de Tallamana, la Virgen del Carmen de Yajasi, la Virgen Dolorosa de Los Aquijes y la Virgen del Rosario de Pachacútec, conocidas como las “vírgenes altareras”, que acompañan el fervor popular en esta fecha clave.

En la noche, miles de peregrinos —muchos de ellos familias enteras— recorrerán más de 15 kilómetros a pie por el desierto para llegar al santuario. Esta caminata, agotadora pero profundamente significativa, suele realizarse como acto de promesa o agradecimiento por favores concedidos. La jornada culminará con la misa de vísperas a las 11:00 p.m. y la tradicional quema de castillo.

El domingo 5 se celebrará la misa de fiesta a las 11:00 a.m., uno de los momentos más esperados del calendario religioso iqueño. En la tarde, a las 5:00 p.m., se realizará la procesión de la Virgen del Rosario de Yauca por los alrededores de la plazuela, un recorrido cargado de emoción, música y plegarias.

Como cierre de la jornada, se realizará la tradicional rifa a las 9:00 p.m. El domingo 12 de octubre a las 11:00 a.m. se celebrará la misa de octavario, que marca el cierre oficial de las actividades religiosas.

La devoción a la Virgen del Rosario de Yauca se remonta al año 1701, cuando, según la tradición, fue hallada una pequeña escultura de la Virgen en el desierto. Desde entonces, la festividad ha crecido hasta convertirse en una de las más importantes de la región, reuniendo a fieles de todo el país.

