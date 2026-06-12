Una interpretación del tondero “Esta es mi tierra” marcó un momento especial al finalizar un encuentro con el papa León XIV.

Integrantes de la comunidad peruana presentes en la actividad sorprendieron al pontífice con el emblemático tema de Augusto Polo Campos luego de recibir su bendición.

Antes de iniciar la canción, los asistentes destacaron el vínculo que el Santo Padre mantiene con el Perú y le expresaron su cariño.

“Comunidad peruana presente hoy con todo el amor y el cariño para nuestro papa peruano, León XIV”, manifestaron.

La presentación fue recibida con entusiasmo por los presentes, mientras el pontífice seguía atentamente la interpretación. La conocida composición, considerada una de las más representativas del repertorio peruano, resalta la identidad nacional y la diversidad cultural del país.