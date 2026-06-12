Un hombre murió y una mujer resultó herida luego de que sicarios irrumpieran en una fiesta de cumpleaños y abrieran fuego contra los asistentes en San Martín de Porres. El ataque ocurrió la noche del jueves en un local donde se celebraba el cumpleaños de la influencer y organizadora de eventos, Yasuri Meylin de 22 años.

Según información preliminar, dos sujetos que se desplazaban en motocicletas llegaron hasta los exteriores del establecimiento y abrieron fuego contra las personas que ingresaban al recinto. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar las investigaciones y recopilar información sobre lo ocurrido. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el personal de seguridad de la orquesta que participaba en el evento también respondió a los disparos.

Peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en el establecimiento ubicado en el cruce del jirón Pocitos con la calle Virrey Abascal. Las autoridades buscan determinar la identidad de los atacantes y establecer cómo se produjo el ataque.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia. Una balacera en plena fiesta de cumpleaños de un joven ambulante e influencer dejó como saldo un fallecido y una mujer herida. El violento hecho ocurrió en San Martín de Porres y ha generado gran… pic.twitter.com/eYJtmxXSKs — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

¿Qué pasó con las víctimas?

Las personas afectadas fueron evacuadas de emergencia al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. Sin embargo, uno de los heridos falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los impactos de bala recibidos en la espalda.

Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal no ha sido confirmada por las autoridades. En tanto, Karina Melva Vallejos Quispe, de 41 años, permanece internada bajo observación tras resultar herida en el abdomen.

Luego de lo ocurrido, la Municipalidad de San Martín de Porres dispuso el cierre del establecimiento. La medida fue adoptada tras verificarse que el local no contaba con un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones vigente.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras continúan las diligencias. La investigación está orientada a identificar y capturar a los responsables del ataque armado que dejó una víctima mortal y una mujer herida.