Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 10 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
Te puede interesar: Caen robando cables en el Cercado | Las Imperdibles de Correo (PODCAST)
¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Contraloría: En duda plazo para terminar puente Arequipa-La Joya
- Arequipa: Puente Ernesto Gunther con adicional de 6 días
- Arequipa: Roban 38 mil soles con un celular y cae implicado en hotel por el GPS del equipo (VIDEO)
MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA
- Arequipa: Inseguridad que afecta a los escolares y vecinos en Paucarpata y Cerro Colorado
- Arequipa: Dieron permisos irregulares en distrito de Cerro Colorado
- Arequipa: Pepean a taxista y le roban autopartes en Chiguata
- Conflicto por vallas en barrio San Lázaro del Cercado de Arequipa
- Empresa panameña construirá el Iren Sur de Arequipa