Cuando el taxista Isaac Quispe B. ingresó al área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza ayudado por los efectivos de la comisaría de Israel, Paucarpata, no era consciente de que pudo haber perdido la vida a manos de una banda de peperos que lo despojaron de sus pertenencias y desmantelaron el auto que usaba para trabajar.

A las 5:30 de la madrugada de ayer, los vecinos de la urbanización Los Rosales del distrito de Chiguata que salían de sus viviendas para trabajar, observaron que en una de las calles estaba estacionado el auto de placa VAB-133 con el capote levantado y las puertas abiertas. Al acercarse, hallaron al taxista completamente inconsciente en el asiento del piloto, por lo que llamaron a la Policía pensando que se encontraba sin vida.

Los agentes que se trasladaron al lugar notaron que el trabajador estaba con vida y lo llevaron a un centro de salud y de allí al hospital Honorio Delgado. Isaac Quispe, que despertó en el nosocomio, no sabía que le habían robado el tablero del auto, la memoria, el radiador, la batería y otras partes del motor tras haber sido pepeado.

Aparentemente, el agraviado habría realizado una carrera a un falso pasajero y en el trayecto, el o la desconocida pudo haberle invitado una bebida con la que lo doparon para luego trasladarlo hasta Los Rosales y allí desmantelaron el vehículo, aprovechando la oscuridad del lugar.