Efectivos de la Sección de Investigación Policial de la comisaría de Alto Selva Alegre capturaron a Luis Mamani Tacuri (22), presunto cabecilla de la banda delincuencial “Los Pepas de Selva Alegre”, que fue delatado por la señal satelital que un celular robado dos amigos el fin de semana en el Cercado de Arequipa.

Según la investigación policial, el fin de semana, dos amigos estuvieron bebiendo en la calle Siglo XX cuando se les acercaron dos sujetos, quienes se ofrecieron a comprar más licor para continuar tomando, pero al cabo de unas cuantas copas, ambos ingenieros, acabaron dormidos.

Horas después, uno de ellos despertó y al notar que su acompañante continuaba inconsciente, pidió ayuda para que los llevaran al hospital Goyeneche donde fueron diagnosticados con intoxicación por sustancia desconocida. Habían perdido sus billeteras con dinero y documentos, además de sus celulares.

Horas más tarde, uno de los agraviados acudió a la policía para pedir ayuda, ya que la señal de su celular seguía activa.

Los efectivos de la comisaría de Alto Selva Alegre fueron quienes asistieron al agraviado y guiados por la señal satelital, se trasladaron hasta un inmueble ubicado en la intersección de la calle 22 de Febrero con la avenida Arequipa, donde llamaron a la puerta y procedieron con la intervención de Luis Mamani, quien tenía una mochila en la que se hallaron dos celulares, un Samsung S24 y un Redmi, propiedad de las víctimas. También habían audífonos inalámbricos y una billetera con el documento de identidad de uno de ellos.

Con las evidencias, Luis Mamani fue conducido a la comisaría donde, además, fue reconocido por el denunciante como uno de los sujetos que presuntamente se les acercó en la calle Siglo XX para invitarles la bebida con la que terminaron perdiendo la consciencia.

El detenido derivado a la Divincri par las investigaciones a cargo de los detectives de la sección de Robos.

VIDEO RECOMENDADO