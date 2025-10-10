La empresa G y A Contratistas SR solicitó el 9 de octubre a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) una ampliación de plazo de 6 días calendarios para culminar los trabajos del puente Ernesto Gunther, debido a que aún faltan trabajos complementarios.

La subgerente de Obras Públicas de la MPA, María del Pilar López, informó que el 15 de octubre la obra debe ser entregada y descartó que la solicitud de ampliación incluya un presupuesto adicional, en tanto, el pase vehicular fue habilitado el jueves.

Por su parte, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien se comprometió a entregar la obra el 9 de octubre, justificó que el levantamiento de observaciones ante la Controlaría ocasionó este retraso.

“El objetivo es que funcione, es que se le dé el pase al 100 por ciento”, indicó la autoridad. Entre los trabajos pendientes se encuentran unas veredas, dos muros de contención bajo el puente que impedirán que se afecte la infraestructura.