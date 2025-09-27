Este viernes se realizó la segunda audiencia pública de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) donde el alcalde Víctor Hugo Rivera anunció ocho obras viales, transporte y educativas, que acabarían a finales de este año. Se trata de mejoramiento de berma y/o calzada en la avenida Abelardo Quiñones, Andrés Martínez, calle Beaterio, calle San Isidro, en cuanto a viales.

Mientras que en educación se realizará la construcción de un espacio deportivo en el colegio San Juan Bautista, mejoras en la institución Juana Cervantes. Asimismo, en Transportes priorizarán a la urbanización Vivanco y harán mejoras deportivas en la asociación Cerrito de Huacsapata.

En cuanto a los trabajos para el siguiente año, Rivera aseguró que construirán los tres intercambios viales anunciados hace meses, una de Guardia Civil en Paucarpata, valorizado en más de 22 millones de soles, y la otra Promart entre Yanahuara y Cerro Colorado.

Además, recalcó que hará mejoras en el mercado El Palomar y prometió para ese año dejar el puente Umapalca en Sabandía; Tahuantinsuyo en Mariano Melgar; San Martín en Vallecito.