En mayo, el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, fue sentenciado a 6 años de prisión como autor del delito de colusión agravada por el caso de la elaboración de los estudios del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la provincia de Arequipa, resolución judicial que ahora busca anular con un peritaje para demostrar que no tuvo responsabilidad.

Durante la primera audiencia de apelación, la defensa de Zegarra Tejada presentó una nueva prueba referida al oficio N.º 143-2013 que a decir de la Fiscalía sería un documento emitido el 19 de marzo del 2013 con el cual el exalcalde habría concedido una ampliación de plazo hasta el 9 de abril del mismo año al Consorcio GR Arquitectos, que tuvo a cargo la elaboración del PAT y el PDM, para presentar su trabajo al margen de lo establecido en los artículos 143° y 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

NIEGA

La defensa de Zegarra Tejada sostiene que la firma del referido documento no le corresponde. El juez de primera instancia dijo que tal documento no está en el expediente y la defensa alega que el mismo está en el legajo de documentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en la carpeta fiscal; por tanto, presentó dos pericias geotécnicas para sustentar su postura que deberán ser evaluadas por los jueces superiores que revisan el caso.

La condena de primera instancia dictada por el juez José Málaga Pérez, también alcanzó como autores de colusión agravada a los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial, Carlos Perea Barreda, Luis Begazo Burga y Raúl Gallegos Vergara; Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio también fue sentenciado como cómplice. El fallo inhabilitó por seis años al ex burgomaestre de Arequipa y funcionarios para el ejercicio de cargo o función pública. Fijó el pago solidario de una reparación civil de 884 mil soles.