El próximo año la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) recibiría un fuerte recorte presupuestal de más de 64 millones de soles, al menos así consta en el Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026 presentado al Congreso para su revisión.

En este documento, consta que la MPA recibirá un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 194 millones 603 mil soles, una cifra muy inferior a los 268 millones 148 mil soles del PIA del 2025 y a los 256 millones 703 mil soles otorgados para el 2024.

La reducción no solo será a nivel de la comuna provincial de Arequipa, entre todos los gobiernos locales de la región se aprecia una reducción considerable de 474 millones de soles en el presupuesto del próximo año.

Para el 2026, los 109 gobiernos locales recibirán 1,934 mil millones de soles, recordando que en el 2025 este monto ascendió a 2,408 mil millones de soles.

Es importante mencionar que este presupuesto no es el definitivo, puesto que a nivel de la Comisión de Presupuesto del Congreso se podrán aplicar algunos cambios a pedido de las diversas entidades públicas del Estado que quieran solicitar un monto adicional.

EJECUCIÓN

En lo que respecta a ejecución presupuestal de 2025, la MPA registra un avance del 52.3 % en el presupuesto total, ocupando el puesto 19 de 29 gobiernos locales en mayor gasto.

En lo que respecta a inversión pública (proyectos), se registra solo una ejecución del 34.1 %, siendo el sexto gobierno local con menor ejecución en la provincia, siendo aquellos proyectos de renovación de calzada los que registran menor avance. Cabe precisar que en el 2024 solo la MPA ejecutó el 81 % del presupuesto destinado a proyectos de inversión.