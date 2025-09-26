En la primera visita a la zona del botadero de Quebrada Honda, la delegación de autoridades y vecinos de la zona no hallaron olores o situaciones de riesgo para la población.

El grupo integrado por representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la comuna distrital de Yura, recorrieron seis puntos estratégicos entre la 6:30 de la tarde y 9:30 de la noche en el primer monitoreo participativo de percepción de olores considerando los siguientes lugares:

Km 16 (a 5.3 km): sin percepción de olores.

UPIS Milagros (a 4.7 km): sin percepción de olores

Real Progreso (a 1 km): sin percepción de olores

La Pascana (a 1 km): percepción de olores desde las 8:30 p.m. (mediana intensidad)

Quebrada Cusco (a 4 km): sin percepción de olores

El Porvenir (a 14 km): sin percepción de olores.

Acompañaron a los municipales técnicos del Ministerio del Ambiente (MINAM) quienes dieron el soporte especializado para el control. Al final se levantó un acta que fue firmada por los asistentes y se acordó seguir con nuevos monitoreos en próximas fechas para determinar si los olores percibidos provienen del área de disposición final de residuos y qué zonas resultan afectadas.

RESULTADOS

La alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas indicó que, en efecto, no se percibieron olores provenientes del botadero y que eso le resulto extraño. Se harán nuevos reconocimientos a la zona.