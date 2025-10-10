En la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, trabajadores de al menos cinco áreas asistieron a fiestas y reuniones en pleno horario laboral sin el permiso formal correspondiente, según reveló la Contraloría en su informe de Orientación de Oficio N.° 022-2025-OCI/1323-SOO.

El documento detalla que el personal de las subgerencias de Gestión del Talento Humano, Tesorería, Mantenimiento de Áreas Verdes, Gestión Integral de Residuos Sólidos y Gestión de Riesgos y Desastres abandonó sus puestos durante la jornada para participar en actividades no institucionales, sin cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.

SALIDAS

Una de las salidas ocurrió el 8 de setiembre, cuando decenas de empleados dejaron sus oficinas desde las 2:30 de la tarde para asistir a la festividad de la Virgen de Chapi, organizada por un sindicato. La Contraloría verificó que el evento no fue oficial y fue promovido por Hermes Oscco Polar, excandidato a la alcaldía del distrito. La salida fue autorizada por la subgerenta de Talento Humano, Milagros Yulemy Rossel Mejía, con conocimiento del gerente municipal, Antonio Acosta Villamonte, sin papeletas ni registros formales. La funcionaria respondió que se trató de “facilidades excepcionales”, lo cual, según la Contraloría, vulnera las normas laborales internas.

Asimismo, el 13 de setiembre, obreros de limpieza y mantenimiento fueron autorizados a retirarse antes de tiempo para celebrar el 23.º Aniversario del sindicato Sitraomcc. Se argumentó que los trabajadores “compensarían las horas”, pero el órgano de control comprobó que no existía registro de sobretiempo previo.

En el informe se concluye que la municipalidad no vigiló la asistencia de su personal y permitió ausencias durante la jornada. Además, se pidió al alcalde Manuel Enrique Vera Paredes que adopte medidas inmediatas para corregir estas faltas y evitar que se repitan. Se recordó que toda festividad o celebración debe hacerse fuera del horario de trabajo.