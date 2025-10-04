Los vecinos de la zona 2 de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, piden desde años atrás la colocación de reductores de velocidad en su zona, donde hay varias instituciones educativas y los accidentes como choques o atropellos son recurrentes.

Asimismo, denunciaron la indiferencia del alcalde Manuel Vera Paredes, ya que mandaron reiterados pedidos para instalar rompemuelles en la manzana L, donde se ubica un colegio a solo una cuadra. Según señalaron, pese a contar con documentos que acreditan sus solicitudes desde el año 2018, nunca se ejecutaron las obras.

“Acá ya hubo un fallecido y casi todas las semanas hay choques. El alcalde brilla por su ausencia, hace caso omiso a nuestros pedidos (...) Esta vía es usada como desvío desde la Panamericana y ya es una ruta peligrosa por la velocidad con la que transitan los vehículos, sobre todo en las noches”, detalló el coordinador de la Zona 2, Pedro Yanque.