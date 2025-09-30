Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este 30 de setiembre en la vía Arequipa-Puno, dejando como saldo daños materiales. El despiste y posterior volcadura de un camión, sucedió a la altura del distrito de San Antonio de Chuca-Imata, provincia de Caylloma.

Según información de la Policía, el vehículo de placa BSQ-859, era conducido por Miguel García Flores (38), quien viajaba junto a Paul Díaz Silca (30) desde Juliaca con dirección a Arequipa, trasladando un telehander.

Ambas personas indicaron no requerir atención médica, y el vehículo presentó daños materiales de consideración. Debido a que ocupaba parte de la vía, personal de la PNP empezó a regular el tránsito vehicular.

Accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno. Foto: Difusión.

Asimismo, se coordinó el traslado de la unidad con una grúa de la concesionaria Covisur. El caso fue puesto a disposición de la Comisaría PNP de Imata para las diligencias de ley.