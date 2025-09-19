El choque entre una motocicleta y un camión de carga pesada en la provincia de Camaná dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho se registró la tarde de este jueves a la altura del km 825.8 de la carretera Panamericana Sur, en inmediaciones del asentamiento humano Santa Mónica.

Según el reporte policial, el choque se produjo cuando la motocicleta de placa 2282DB, conducida por Everth Huillca Choqueccota (32) e identificado como ocupante su hermano Ricardo Soto Choqueccota (36), impactó contra un tracto camión de placa AHT-731.

Debido al fuerte impacto, los hermanos fallecieron de manera instantánea en el lugar, mientras que el conductor del tráiler, Wilfredo Checya Aguilar (41), fue detenido por la Policía por el presunto delito de homicidio culposo.

Dos hermanos mueren en accidente de tránsito en Camaná. Foto: Difusión.

El accidente se habría dado cuando los vehículos participantes se encontraban circulando en sentido de norte a sur a la altura de la mencionada vía. Además, se solicitó a la posta médica PNP Camaná el dosaje etílico del conductor del tráiler, resultando negativo a la prueba cualitativa.

Al lugar, llegó el fiscal de turno, Clisman Tompas Ala Gordillo, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Camaná, quien dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue del hospital local.