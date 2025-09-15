El choque frontal entre un automóvil Renault y una motocicleta registrado en la vía Espinar (sector Imata), distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma), deja como saldo una persona fallecida y un herido.

Según información preliminar, el accidente de tránsito fue protagonizado por la unidad de placa V0U-956, conducido por Bacilio Pacual Quihue Chuma; y la motocicleta de placa 9225-6V, conducido por Edgar Quispe Sejuno (28), quien falleció en el lugar, mientras que su acompañante Wilber Quispe Sejuno (21) fue trasladado al centro de salud más cercano.

Además, el conductor del vehículo, Bacilio Quihue (50) no requirió de atención médica y fue intervenido. La unidad se dirigía de Arequipa hacia Espinar.

Asimismo, los vehículos presentaron daños materiales. El personal policial intervino en el control del tránsito y comunicó del hecho a personal PNP comisaría de Imata, RMP, UPIAT, para las diligencias correspondientes.