La mañana de este viernes 5 de setiembre, se registró un choque múltiple antes de llegar al peaje del distrito de Uchumayo, en la carretera Panamericana Sur. Se vieron involucrados un volquete, una ambulancia del centro de salud de Aplao y una camioneta.

Según información preliminar, el volquete de placa AMM-793 habría perdido el control e impactó por un costado a la ambulancia, que trasladaba a una mujer referida para una cirugía en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

Tras el coque, la pesada unidad también embistió a una camioneta de color blanca de plaza CCA-914.

El accidente ocasionó daños materiales de consideración, especialmente en la ambulancia, que quedó seriamente afectada. El personal de salud que viajaba en la unidad resultó con lesiones leves.

Asimismo, la paciente fue rápidamente transbordada a una ambulancia de Uchumayo para continuar con la referencia al hospital regional.

La Policía llegó a la zona para controlar la circulación vehicular. Además, se esperan las diligencias del caso para determinar las causas.