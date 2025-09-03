El camión con placa de rodaje T3J-940 cayó hoy en la madrugada a un abismo de 300 metros, donde fallecieron tres personas y otras dos resultaron con heridas en el cuerpo, en Arequipa.

El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 863 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Quebrada del Toro, situado en el distrito Samuel Pastor de la provincia de Camaná.

La unidad transportaba carga pesada de cebolla y se dirigía de sur a norte. Los efectivos policiales de la Unidad de Carreteras llegaron al lugar de la emergencia, donde reportaron el fallecimiento de tres personas, aparentemente extranjeros. Mientras, los heridos llevados al hospital de Camaná.

Con la presencia de un representante del Ministerio Público se realiza el levantamiento de los cuerpos y posterior internamiento en la morgue de Camaná, donde serán identificados.