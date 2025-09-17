Dos personas fallecieron en dos accidentes de tránsito registrados ayer 16 de noviembre en la carretera Panamericana Sur, correspondiente a la región de Arequipa.

Faustino Apaza Cabana (75) fue atropellado en el kilómetro 999 de la carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción del distrito de Cocachacra, provincia de Islay. los pobladores del lugar lo reconocieron.

La Policía encontró en el lugar el cuerpo de Faustino, quien viste una casaca negra, pantalón de vestir beige y zapatillas amarillas. Además, encontraron restos de un parachoque color blanco que levanta la sospecha de un atropello y fuga.

Mientras, la Policía reportó un choque por alcance que dejó como saldo la muerte de un moticlista que se estrelló con el camión con placa de rodaje V4U-936, en el kilómetro 911 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Majes, provincia de Caylloma.

Ambos vehículos se dirigian de norte a sur y se encuentran fuera de la vía, asimismo el conductor del camión, Adolfo Cruz Holguino (38), fue detenido porque será investigado por homicidio culposo.