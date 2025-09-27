A casi dos meses del fallecimiento de Genara Oviedo y Belizario Chaparro, la familia de la pareja de adultos mayores no ven avances en las investigaciones por parte de la Policía Nacional, a cargo de investigar ambas muertes, ocurridas a consecuencia de un accidente de tránsito.

La pareja salía de un matrimonio la noche del 2 de agosto por el kilómetro 7 de la vía de Evitamiento, cuando fue embestida por una camioneta, ocasionando su muerte en el lugar

Henry Chaparro Oviedo, hijo de la pareja, se mostró mortificado debido a que desde la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) se mostró poco avance en las investigaciones, no habiéndose conseguido la identificación del vehículo que ocasionó la muerte de los adultos mayores.

Según señala Henry Chaparro, la familia fue la que solicitó cámaras de vigilancia a la Municipalidad de Cerro Colorado y de vecinos de la zona a fin de aportar a la investigación, sin que la Policía Nacional haya realizado este trabajo.

Son cerca de 10 videos los que se proporcionaron a la Policía Nacional sobre este accidente, donde se ve la huida de la camioneta, marca Toyota, por la vía de Evitamiento hasta perderse el rastro a la altura del mercado mayorista ACOMARE.

Debido a esta falta de respuesta, el hijo de las víctimas intentó en varias ocasiones desistir de continuar con la denuncia.