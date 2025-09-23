Idalicia Chambi Chambi falleció en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud al no soportar las graves lesiones que le causó un irresponsable conductor que no solo la atropelló en el distrito de Miraflores de Arequipa, sino que también la dejó abandonada.

El accidente de tránsito ocurrió al mediodía de ayer (lunes) cuando la madre de familia intentaba cruzar la avenida San Martín con la calle Tacna y Arica. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que la mujer es arrollada por un auto Hyundai de color negro. El impacto fue tan violento que la mujer salió despedida por los aires para luego caer en el pavimento.

El chofer, que aún no ha sido identificado, optó por continuar su marcha sin detenerse un instante para dar auxilio a la víctima.

Fueron los serenos del distrito quienes se trasladaron al lugar para evacuar a la herida hacia la emergencia del hospital central de EsSalud; sin embargo, a la 1 de la madrugada, Idalicia Chambi dejó de existir.

La policía cuenta con las imágenes del auto que causó el fatal atropello y en su búsqueda, ya tendrían la placa de la unidad.