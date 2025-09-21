La región de Arequipa se posiciona como la segunda a nivel nacional con mayor cantidad de accidentes laborales notificados ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En 2024, se cerró con 3 mil 535 reportes al Sistema de Accidentes de Trabajo del MTPE, de esta cifra, 3 mil 490 fueron registrados como accidentes laborales, otros 19 con accidentes mortales (pérdida de vida) y 26 como incidentes peligrosos. La mayoría de estos accidentes en el sector minería, construcción y manufactura.

Hasta julio del presente año, se registró una reducción considerable, pese a ello, la región continúa siendo la segunda con mayor registro de accidentes en el trabajo, notificándose mil 706 casos, con 7 incidentes peligrosos, 9 accidentes mortales y mil 689 accidentes en el trabajo.

OBLIGACIONES

Desde la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señalaron que el protocolo a seguir para la atención de los accidentes laborales es reportar este hecho y que la persona sea atendida en alguna de las clínicas que cobertura el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

También se advierte que los empleadores deben tener en cuenta las condiciones de salud de sus trabajadores al momento de asignar una función, como por ejemplo problemas en la columna que le impida cargar peso, de no tomar en cuenta estos casos correspondería a una infracción en seguridad en el trabajo, este tema de prevención evitaría accidentes a futuro.

Otro punto a tener en cuenta es que durante las inspecciones a cargo de Sunafil, en algunos casos se omite información al inspector, lo que configura como una infracción a la labor, siendo de carácter muy grave y pudiendo ser sancionada con hasta 200 UIT.

En caso de no ser atendido un accidente laboral, los trabajadores pueden hacer la denuncia a Sunafil, a través de sus medios de comunicación con las pruebas respectivas, tras lo cual un inspector en 30 días hábiles inicia los actos de inspección a la empresa.

FORMALIDAD

El especialista Víctor Lavalle precisó que en Arequipa, los sectores donde se registra la mayor cantidad de accidentes son el sector minero, construcción y manufactura, sin embargo, estos registros en el MTPE son referidos al ámbito formal.

“Por el lado de construcción y minería digamos que podrían haber accidentes un poco más severos por la naturaleza propia de la actividad, en el caso de manufactura hay un mayor número de accidentes, pero de menor severidad”, señaló.

Asimismo, indicó que ciertas situaciones no pueden ser consideradas como accidentes en el trabajo, como las actividades deportivas dentro de la empresa, dado que el SCTR no cobertura estos incidentes. No obstante, en el caso de fallecimiento se activa la pensión de la Afp para los familiares, más no de la póliza del SCTR.

El especialista señaló que las empresas no solo deben centrarse en la cobertura, sino también en identificar el factor de riesgo, con capacitaciones de monitoreo, trabajo sobre cultura de prevención, “el reto que se tiene es que los trabajadores no vean la seguridad como una actividad adicional a sus funciones de trabajo, sino que sean intrínseco a sus funciones”, expresó.

Entre los accidentes laborales más comunes se encuentran caídas de altura, de nivel, accidentes de mano, accidentes de tránsito dentro del lugar de trabajo, “los trayectos de retorno al trabajo serían accidentes comunes, los accidentes de tránsito durante la jornada de laboral”, acotó Lavalle.