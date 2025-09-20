Un menor de 8 años falleció la noche del viernes tras ser atropellado por un auto que era conducido por un ciudadano extranjero en aparente estado de ebriedad, quien se dio a la fuga y posteriormente fue capturado por la Policía Nacional.

El pequeño iba acompañado por su madre, quien también fue atropellada. Ambos cruzaban la tercera cuadra del jirón Huánuco, en el sector de Semirural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado, cuando fueron impactados por un auto rojo que pertenece a una empresa de taxi.

El menor perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor se dio a la fuga, no obstante, poco más de una hora después del hecho, la unidad vehicular fue hallada dentro de una vivienda a pocas cuadras del lugar del accidente.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Giuliano Portilla, detalló que las cámaras de vigilancia de vecinos de la zona permitió la ubicación del vehículo de placa H2H-227, el cual presentaba abolladura en la parte delantera.

El conductor de nacionalidad venezolana, identificado como Romeider Alejandro Molina Contreras (23), fue detenido en la vivienda y posteriormente conducido a la comisaría del sector, al igual que el auto.