Un choque múltiple ocurrido la mañana de este sábado 27 de setiembre en el distrito de La Joya dejó como saldo dos menores heridos y daños materiales en tres vehículos involucrados.

Según el reporte policial, el choque se produjo entre los vehículos Nissan de placa V5T644, conducido por Frank Regente Herrera (39); el automóvil Volkswagen de placa Z5P220, manejado por Ángel Alfonso Fernández Gómez (32); y la camioneta de placa V9P861, al mando de Walter Javier Díaz Layme (45).

Choque múltiple en San Camilo, La Joya. Foto: Difusión.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes de la primera unidad fueron trasladados al Centro de Salud de La Joya, donde fueron atenidos por el médico especialista.

Los afectados fueron Liam S. S. (7) y Camila S. S. (3). Los hermanos acompañados por su madre, presentaron contusión en la cabeza, y heridas.

En tanto, los conductores de los vehículos Nissan y Volkswagen también se trasladaron al centro de salud de la jurisdicción, a la espera del diagnóstico.

Las autoridades señalaron que aún no han podido establecer el tipo de accidente ni la responsabilidad de los conductores, debido a información contradictoria. La comisaría de San Camilo quedó a cargo de las investigaciones.