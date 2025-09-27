El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un movimiento sísmico de 3.8 grados de magnitud, registrado la tarde de este viernes 26 de setiembre en el sur del Perú. El sismo se sintió por los pobladores de las regiones de Arequipa y Moquegua.

Según el reporte del IGP, el epicentro se localizó al suroeste del distrito de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, en la región Moquegua. Fue reportado a las 18:50 horas.

El temblor alcanzó una intensidad IV en La Capilla, lo cual fue percibido de manera moderada por la población.

Ante ello, INDECI recomendó conservar la calma en todo momento, evaluar la situación y ayudar a los demás.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0649

Fecha y Hora Local: 26/09/2025 18:50:15

Magnitud: 3.8

Profundidad: 13km

Latitud: -16.89

Longitud: -71.49

Intensidad: IV La Capilla

Referencia: 36 km al SO de La Capilla, General Sanchez Cerro - Moquegua — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 26, 2025