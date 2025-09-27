Dos años después de su captura, el ingeniero de minas Yomar Zeballos Huaypuna fue condenado a la cadena perpetua al ser hallado culpable del delito de feminicidio agravado por asesinar a su expareja, Aracely Piedad Luna García.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Paucarpata logró que el juzgado especializado imponga la máxima condena contra el ingeniero por como actuó la tarde del 2 de octubre de 2023. Yomar Zeballos no aceptaba que su relación amorosa había terminado, acosaba a la joven y aquel día acudió a la casa de la víctima donde la obligó a tener relaciones sexuales para luego atacarla con extrema crueldad.

Fueron 17 cuchilladas las que el ingeniero le asestó a la víctima para luego dejarla agonizando, quería que su muerte fuese lenta y dolorosa. Durante el juicio, la fiscal Susan Liliana Alfaro Vilca presentó las pruebas contundentes del modo como actuó el feminicida que fue capturado un día después del crimen por los detectives de Homicidios de la Divincri.

POLICÍA

Los peritajes criminalísticos y análisis forenses confirmaron la crueldad del ataque. Uno de los hallazgos más reveladores fue el aporte del perito ingeniero forense de sistemas. Con el análisis hecho a partir de la información recabada de su celular y otros equipos, se acreditó que Yomar Zevallos actuó con premeditación, pues realizó múltiples búsquedas en Internet sobre cómo provocar la muerte de una persona, especialmente causando dolor, y sobre lesiones mortales en la vena yugular.

Incluso buscó formas de embarazarla para que pueda someter a Aracely y mantener control sobre ella. Estas evidencias confirmaron que no se trató de un arrebato, sino que fue un crimen planificado con extrema frialdad.

Durante la reconstrucción del crimen, el ingeniero trato de burlar a los detectives afirmando que en un forcejeo fue Aracely quien se cortó el cuello, pero su coartada quedó desbaratada.

CONDENAS

En los últimos cinco años, tres feminicidas han sido condenados a cadena perpetua por la planificación y crueldad de crímenes