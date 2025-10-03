Pudo ser una tragedia. Cinco escolares de inicial y primaria de las instituciones educativas Villa El Golf y Benito Linares de Socabaya resultaron heridos luego de que la unidad en que se encontraban se despistara y se estrellara contra una vivienda en la urbanización La Breña del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Minutos después de las 8 de la mañana, Agripina Condori Nina, de 38 años, intentó adelantar otra unidad y para evitar chocar condujo la miniván de placa V8Z-768 hacia la prolongación de la avenida Gustavo Begazo que termina en una pendiente y no tiene salida.

Al darse cuenta de ello, la conductora tuvo que despistarse para estrellarse contra la vivienda de Jonal Quispe, que fue uno de los vecinos que ayudo a sacar a los niños de la combi escolar.

Al lugar se trasladaron serenos de Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero, quienes trasladaron a los heridos hacia el área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza. Cuatro menores ya fueron dados de alta y uno permanece aún en evaluación por una molestia en la rodilla. La conductora también se encuentra internada.