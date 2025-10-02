Un trágico accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy en el kilómetro 161 de la carretera Arequipa–Puno, altura del sector Imata, en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas cuando un furgón con placa CAI-863, conducido por Renzo Arturo Mamani Gutiérrez (25), impactó lateralmente contra un ómnibus de la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur con matrícula Y2D-963, que cubría la ruta Cusco–Arequipa con 31 pasajeros a bordo.

A raíz del choque, el conductor del bus identificado como Marcos Prudencio León Milla, perdió la vida; en tanto que los pasajeros resultaron ilesos. Todos ellos tuvieron que ser trasladados en otra unidad para poder continuar con su viaje, dado que la unidad quedó dañada e inoperativa fuera de la vía, a unos 50 metros de la carretera.

El conductor del furgón identificado como Renzo Mamani Gutiérrez que resultó ileso en el accidente, quedó detenido para las investigaciones.