La mañana de hoy lunes, vecinos evitaron la toma del parque N.º 39 de la asociación Víctor Andrés Belaunde, en Cerro Colorado, durante una diligencia judicial que buscaba entregar el área verde a un particular. El operativo, que contó con presencia policial y de un juez, fue finalmente suspendido tras la resistencia de la población.

El dirigente vecinal Ernesto Cáceres explicó que el parque tiene más de 40 años y que allí existen árboles, conexiones de agua y luz, además de accesos a viviendas de al menos seis familias.

“Querían tomar el parque a la fuerza, pero acá hay salidas de casas, medidores y hasta un poste de Seal. Es inconcebible que un juez apruebe algo así”, señaló.

Aunque la medida fue cancelada, los vecinos advirtieron que la amenaza persiste y que podrían intentar el desalojo en horarios inopinados. Ante ello, anunciaron que reforzarán la vigilancia en la zona y pedirán a la Municipalidad de Cerro Colorado que garantice la protección de las áreas verdes.

Mañana (martes) se desarrollará una audiencia en el municipio distrital, a la cual los residentes acudirán para exigir la presencia del alcalde y plantear la transferencia formal del parque a la comunidad. Además, recordaron que hace dos años enfrentaron un caso similar en otro parque de la asociación y lograron detener el desalojo con presión vecinal.